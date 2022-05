Eyenime Night ritorna con un ospite d'eccezione: Federico Viola stasera su Twitch

Sul canale Twitch è stata inaugurata la nuova serata dedicata agli anime targata Everyeye. Per omaggiare la vecchia MTV Anime Night che andava in onda più di un decennio fa sul famoso canale musicale, è nata Eyenime Night, in cui guardiamo in Watch Party vari anime del catalogo Amazon Prime Video.

La serata inaugurale ha visto Gabriele e Giada guardare le prime puntate di Naruto doppiato in italiano, da poco disponibile sulla piattaforma di Jeff Bezos. La seconda serata è programmata per oggi 13 maggio 2022, durante la quale però ci sarà la compagnia di un'ospite d'eccezione: Federico Viola sarà l'ospite di Eyenime Night. Il doppiatore nostrano arriverà nello studio di Everyeye di Milano e, in compagnia di Gabriele Laurino, si siederà sul divano giallo per guardare i primi episodi di diversi anime.

Scegliendo dal catalogo di Amazon Prime Video, vedremo insieme i primi episodi di diversi anime dove Federico Viola ha prestato la sua voce. Ci sarà quindi spazio per anime come Goblin Slayer (è stato il doppiatore del minaccioso protagonista ammazza goblin), My Hero Academia (dove ha dato la sua voce a Katsuki Bakugo, il rivale di Midoriya), Bleach (dove ha doppiato il protagonista Ichigo Kurosaki) e altri. Il watch party è previsto per le 21:00 sul canale Twitch di Everyeye, non mancate!