Eyeshield 21: arriva un nuovo cortometraggio per il 21esimo anniversario!

Eyeshield 21 compie ben 21 anni. La sua lunga produzione di anime e manga è così vasta da aver ispirato numerosissime opere spokon e ancora oggi è considerata una delle migliori serie basate sul football americano.

L'account Twitter ufficiale del mangaka Yūsuke Murata , autore di One-Punch Man e Eyeshield 21 ha pubblicato sul proprio profilo social una versione sonora dello speciale cortometraggio anime, dalla durata di 43 secondi, diretto da lui e animato da Village Studio per commemorare il 21° anniversario del manga Eyeshield 21.

Il video è anche un annuncio per il suo nuovo manga one-shot " BRAIN x BRAVE ", che presto arriverà sul servizio Shonen Jump+ di Shueisha e prossimamente su Manga Plus.

Murata ha pubblicato la versione senza audio del cortometraggio il 5 giugno e aveva anticipato l'arrivo di uno speciale one-shot per l'anniversario. Eyeshield 21 è durato fino al 2009 e in Italia è arrivato attraverso la casa editrice Planet Manga , dal 2008 al 2011, in 37 volumi totali.

La storia ruota attorno al povero bullizzato Wimpy Sena Kobayakawa , che sebbene il fisico minuto abbia una grande capacità nella corsa. Il capitano della squadra di football americano della scuola Yoichi Hiruma, notando le grandi abilità di Sena, lo obbliga ad unirsi al team dei Deimon Devil Bats nel ruolo di running back .

Se questo non ti ha ancora convinto a seguire questa serie, prova a leggere la nostra recensione di Eyeshield 21 . In alternativa, puoi sempre guardare il grandioso One-Punch Man !