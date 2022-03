Eyeshield 21 - Complete Edition e Demon Slave sono le novità Planet Manga

Non una, ma ben due novità in arrivo in casa Planet Manga. Sui social media ufficiali, l’etichetta manga di Panini Comics ha presentato i prossimi arrivi. Ecco tutti i dettagli su Demon Slave ed Eyeshield 21 - Complete Edition!

A distanza di qualche tempo dagli annunci Planet Manga di Kindgom Hearts, Afro Samurai e Gantz:E, la casa editrice italiana presenta altre due opere. Dal 10 marzo 2022, in fumetteria, edicola e sullo store online Panini.it, debutta Demon Slave.

Accompagnato dalle splendide illustrazioni di Yohei Takemura, il più recente lavoro di Takahiro, meglio conosciuto per la serie cult Akame ga KILL!, segue le vicende di alcune eroine forti e maliziose. In questo shonen fantasy adrenalinico e seducente, i lettori scopriranno la storia di Yuki, legato a Kyoka da un patto di sottomissione unico, e vivranno la battaglia contro i mostruosi Shuki. Il primo volume dell’opera, è disponibile anche al prezzo speciale di 1,00 euro.

Oltre alle tante uscite DC e Marvel di Panini Comics, l’offerta Planet Manga accoglie anche Eyeshield 21 – Complete Edition. A grandissima richiesta, i tredici volumi dell’opera firmata Riichiro Inagaki e Yusuke Murata tornano in Italia. La Complete Edition vanta un’esperienza di lettura mai vissuta, con maxi foliazione. Eyeshield 21 racconta un’appassionante storia basata sul football americano, sfruttando lo stile unico del fumetto nipponico.