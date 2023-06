Ezio fa ritorno a Costantinopoli in un cosplay femminile di Assassin's Creed Revelations

La setta degli assassini è stata grande protagonista dell'Ubisoft Forward con lo story trailer di Assassin's Creed Mirage e con altri due progetti che hanno destato l'interesse degli appassionati della saga. Alcuni, come ad esempio la cosplayer Tabea Captured Mirrorless, non sono ancora pronti ad andare avanti.

Baghdad risplende in Assassin's Creed Mirage. Nella location mediorientale, un tempo conosciuta come "città della pace", prospera il culto degli assassini, qui conosciuti come Occulti. Uno tra loro è l'abile Basim, il quale agendo nell'ombra, mimetizzandosi per le strade e vigilando dai tetti tiene al sicuro la città. L'affascinante Baghdad ci riporta però indietro nel tempo. Non è infatti la prima volta che un titolo della serie è ambientato in Medioriente.

Nel 2011 usciva Assassin's Creed Revelations, l'ultimo capitolo della trilogia dedicata a Ezio Auditore che si sviluppa a Costantinopoli. Ormai non più giovane come un tempo, dopo la morte dei Borgia e cessate le ambizioni dello Stato Pontificio, Ezio decise di concentrarsi sull'ordine degli assassini e sulla scoperta dei segreti dell'antica roccaforte degli assassini di Masyaf. A proposito, sapete che Ezio tornerà in Assassin's Creed Nexus?

A farci tornare indietro con la mente, proprio come se fossimo entrati nell'Animus, è questo cosplay femminile di Ezio Auditore da Assassin's Creed Revelations. L'iconico e indimenticabile protagonista non indossa più il suo abito da assassino bianco con cui si aggirava per Firenze, ma bensì uno nero e ricamato. Negli scatti condivisi dall'artista possiamo vedere Ezio aggirarsi per Costantinopoli alla ricerca dei segreti sul culto degli assassini.