Fūma no Kojirō: Jo no Maki è il nuovo manga dal creatore de I Cavalieri dello Zodiaco

Il numero di settembre della dell'Akita Shoten, rivista targata Champion RED, ha ufficialmente svelato a tutti i suoi lettori che Masami Kurumada, fumettista famoso in tutto il mondo per aver creato il manga de I I Cavalieri dello Zodiaco, si sta preparando per la pubblicazione di una nuova opera.

La serie - che a detta di Kurumada sarà piuttosto breve - sarà basata sul suo manga Fūma no Kojirō è s'intitolerà Fūma no Kojirō: Jo no Maki (Prelude Chapter), con il primo capitolo che verrà reso disponibile sul prossimo numero della rivista, atteso per il 19 agosto. L'opera presenterà una pagina d'apertura a colori e sarà ben visibile sulla copertina della rivista.

Il manga originale aveva inizio nell'Hakuo Academy, liceale incentrato sulle arti marziali che sta progressivamente perdendo i propri studenti a causa delle subdole macchinazioni portate avanti dal suo rivale, Seishikan. Per combattere il suo nemico, Hakuo decide quindi di assumere il clan ninja Fūma, il quale invia il ninja Kojirō ad aiutare il liceale. Al contempo, però, anche Seishikan ha ingaggiato il clan ninja Yagyū, e oramai lo scontro pare inevitabile.

Il manga è stato originariamente serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1982 e il 1983 ottenendo ottimi risultati. Il successo riscosso ha infatti portato alla successiva creazione di un sequel intitolato Fūma no Kojirō: Yagyū Ansatsuchō e serializzato da Champion RED dal 2003 al 2006. Al manga hanno poi fatto seguito tre OAV rilasciati tra il 1989 e il 1992 e una serie live-action realizzata nel 2007.