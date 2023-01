F1, la prima sfida di Vasseur: Ferrari a lavoro per rinnovare il contratto di Leclerc

Il precedente contratto di Charles Leclerc con Ferrari in Formula 1, uno dei più lunghi della storia del Cavallino Rampante, scadrà nel 2024, ovvero al termine di altre due stagioni. Tuttavia, il monegasco è uno dei piloti più talentuosi e osservati sul mercato, motivo per cui a Maranello hanno iniziato a parlare di rinnovi.

Nessuno ama la Ferrari come Leclerc, proprio lui che è legato alla monoposto rossa attraverso quel sottile legame con il padre che tanto ammirava. Ma la stagione precedente ha posto sulle spalle del monegasco un peso non indifferente visto che i suoi errori e quelli di strategia sono costati alla scuderia un titolo preziosissimo. Le gerarchie tra Leclerc e Sainz sono un argomento a parte al rinnovo a cui Ferrari vuole dare la massima priorità.



Fred Vasseur , nuovo team principal del Cavallino e volto conosciuto per lo stesso Charles, ha già diramato il primo obiettivo di Maranello: rinnovare il contratto di Leclerc in scadenza nel 2024. Le pressioni arrivano soprattutto dalle sirene Mercedes che tuttavia potrebbero affievolirsi visto l'interesse da parte di Toto Wolff a rinnovare il contratto di Hamilton a bordo delle Frecce d'Argento.



In ogni caso, parte della scelta cadrà sulle spalle della nuova Ferrari 675 che se non dovesse rivelarsi competitiva potrebbe davvero spingere il monegasco a rinunciare al sogno del titolo a bordo del Cavallino. E voi, invece, cosa ne pensate di queste voci? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.