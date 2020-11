I fabbri di That Works forgiano una spada di Demon Slayer: ecco la katana di Tanjiro

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventato un successo assurdo e ciò ha causato l'uscita di tanti prodotti ad esso dedicati. Ci sono le statuette di Gyomei Himejima e di tutti gli altri personaggi, prodotti per realizzare cosplay fedeli, gachapon e portachiavi e chi più ne ha più ne metta.

Ci sono anche alcuni prodotti speciali, non acquistabili, e uno di questi è stato realizzato dai fabbri di That Works, sponsorizzati da Funimation. Il gruppo specializzato nella creazione di armi ha deciso di cimentarsi sulla creazione della spada del protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Per questo nel video in alto della durata di mezz'ora vediamo tutte le fasi della forgiatura della katana di Tanjiro Kamado.

La spada speciale dei protagonisti di Demon Slayer ha richiesto ben sei mesi di lavoro per essere prodotta, dato che è stato anche fatto uso di tecniche il più tradizionali possibile, e il risultato si può notare nella parte finale del video. Questa può sicuramente competere con le Proplica realizzate da Tamashii Nations. Cosa ne pensate della realizzazione e del video allegato? Vi piacerebbe possedere questa katana?

C'è anche chi ha provato a creare la spada speciale di Kocho Shinobu, l'Hashira degli Insetti e che è dotata di una particolarità.