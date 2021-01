Fabibi presenta il suo nuovo cosplay dalle forme esuberanti ispirato al mondo di Spiderman

Il mondo di Spider-Man è ricco di personaggi, ognuno con una propria vita e a volte anche una testata. Mentre Miles Morales si lancia in una nuova storia, ricordiamo che ci sono figure classiche appartenenti alle prime generazioni del Ragnoverso.

Spider-Man, la Gatta Nera, Venom e tanti altri sono ormai diventati iconici anche se tutti legati alle prime versioni del mondo creato da Stan Lee e Jack Kirby. E se provassimo a unire i tre personaggi prima menzionati? Una cosplayer ci ha provato e ha mostrato il suo risultato su Instagram.

Fabibi, cosplayer cilena conosciuta per le sue forme esplosive e per aver interpretato tanti personaggi spaziando dal mondo di manga e anime a quello dei film, si concentra proprio sui fumetti di Spider-man. Come si può vedere in basso, il suo nuovo cosplay sexy unisce la Gatta Nera a Spider-Man, aggiungendo un tocco nero con un po' di Venom. Come rivela lei stessa, è stato un cosplay realizzato a casa a causa della quarantena ma ciononostante sembra essere stato molto apprezzato dai fan, dato che ha raggiunto in breve tempo quasi 20.000 likes uslla sua pagina. Cosa ve ne pare di questo cosplay a tema Spider-Man?

Per i fan dei personaggi puri, Enji Night ha presentato invece un cosplay sulla Gatta Nera bellissimo e magnetico.