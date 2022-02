Failure Frame, in arrivo l'adattamento anime della light novel

Gli adattamenti animati delle light novel giapponesi hanno attratto un buonissimo pubblico negli ultimi anni. Basti pensare a quello di Mushoku Tensei - Jobless Reincarnation, che a marzo riceverà un importante annuncio, e che ha avuto un gran successo. Sembrerebbe che l'anime di un'altra light novel sia in produzione, ovvero Failure Frame.

Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level Spells, questo il titolo completo dell'opera, è una light novel scritta da Kaoru Shinozaki e Shou Uyoshi iniziata nel 2019. Al momento Failure Frame conta 5 volumi pubblicati, ma in Italia la serie è ancora inedita.

Secondo quanto riportato da @_komi03 su Twitter, un anime di Failure Frame sarebbe in produzione. L'insider non riporta altre notizie al riguardo, quindi possiamo solo immaginare che, essendo iniziata da poco la produzione, non vedremo l'adattamento almeno fino al 2023.

Failure Frame segue le vicende di Touka Mimori, giovane che viene evocato insieme alla sua classe in un altro mondo dalla dea Vysis. Touka risulta in breve tempo essere il più debole di tutti, e così Vysis decide di esiliare il ragazzo in un labirinto cavernoso. Touka ha una sola abilità: la "abonormal state skill", che combinata ai suoi poteri di veleno e paralisi, gli consente, di ostacolare i movimenti dei mostri e far agire il veleno fino a farli morire.

Vi lasciamo all'annuncio della produzione dell'anime di Guild of Depravity.