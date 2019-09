Fairy Gone: l'anime si mostra in un nuovo video promozionale

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato a Fairy Gone, anime originale prodotto da P.A. Works, ha rilasciato un nuovo video promozionale dedicato alla serie animata, un'ottima occasione per dare ai fan l'occasione di ascoltare la nuova opening theme della produzione, cantata da [K]NoW_NAME.

Inoltre, è stato reso noto che il doppiatore Hiroki Yasumoto presterà la sua voce per E.J. Davin Thor, uno dei quattro leader dell'associazione mafiosa Gui Carlin.

Fairy Gone è ambientato in un mondo dove i "Fairy Soldiers", esseri umani a cui sono stati impiantati gli organi di animali posseduti dalle fate per poterne sfruttare i poteri, sono stati creati al fine ultimo di sfruttarli in guerra. Tuttavia, dopo un lungo scontro, i Fairy Soldiers vengono infine liberati affinché possano trovare un posto nella società. Nove anni dopo la fine della guerra, una giovane donna di nome Maria viene reclutata a Dorothea, un'organizzazione dedita a trattare con la criminalità legata ai Fairy Soldiers che hanno scelto la malavita.

La serie anime Fairy Gone è stata originariamente annunciata dallo studio P.A.Works il 24 gennaio 2019 ed è stata proiettata in anteprima il 7 aprile 2019 su Tokyo MX, MBS, BS11 e AT-X. La serie è diretta da Kenichi Suzuki e scritta da Ao Jūmonji, con Haruhisa Nakata e Takako Shimizu a occuparsi del character design. Il musicista giapponese Know-Name (stilizzato come [K]NoW_NAME) si è invece occupato di comporre la colonna sonora ed ha eseguito l'opening theme. P.A. Works ha inoltre annunciato in queste ultime settimane che la serie vedrà anche il sopraggiungere di 8 volumi blu-ray e DVD.