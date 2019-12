Fairy Gone: il manga di Ryōsuke Fuji giunge a conclusione

Il numero inerente al mese di Gennaio di Bessatsu Shonen Magazine ha pubblicato il capitolo finale dell'opera di Ryōsuke Fuji - Fairy Gone. Il secondo volume del manga, quello conclusivo, verrà messo in commercio il 9 Gennaio.

L'opera è un adattamento dell'originale anime televisivo prodotto da P.A. Works; il mangaka, Ryōsuke Fuji, ha lanciato la trasposizione su Bessatsu Shonen Magazine lo scorso 9 Aprile, mentre il primo tankobon ha raggiunto gli scaffali il 9 Agosto.

Attualmente, Funimation detiene i diritti della serie animata, rendendone disponibili gli episodi in concomitanza con le uscite giapponesi. Il celebre servizio di streaming descrive l'opera con la seguente sinossi:

"Dal regista di Drifters e dal creatore di Grimgar, Ashes and Illusions, arriva un mondo devastato dalla guerra sull'orlo della calamità. In grado di far diventare le fate delle pericolose armi, ex soldati diventano cani da governo, membri della mafia e persino terroristi in cerca di scopi oltre il campo di battaglia. Chi manterrà la pace per la quale tutti hanno combattuto nove anni fa?"

L'anime è stato trasmesso per la prima volta il 7 Aprile, mentre il suo secondo cour narrativo ha avuto inizio il 6 Ottobre. La serie riceverà un'edizione home video sia in versione Blu Ray che DVD, contenente un totale di 24 episodi.

Se volete dargli uno sguardo più da vicino, potete dare un'occhiata al trailer di Fairy Gone, e all'opening dell'anime.