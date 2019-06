Fairy Gone: la nuova opening theme dell'anime si mostra in un trailer

Nel corso della giornata odierna è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato a Fairy Gone, anime la cui seconda parte della prima stagione è attesa per l'8 ottobre 2019, video che ha permette di ascoltare la nuova opening theme dell'opera, “Still Standing”.

Fairy Gone è ambientato in un mondo dove i "Fairy Soldiers", esseri umani a cui sono stati impiantati gli organi di animali posseduti dalle fate per poterne sfruttare i poteri, sono stati creati al fine ultimo di sfruttarli in guerra. Tuttavia, dopo un lungo scontro, i Fairy Soldiers vengono infine liberati affinché possano trovare un posto nella società. Nove anni dopo la fine della guerra, una giovane donna di nome Maria viene reclutata a Dorothea, un'organizzazione dedita a trattare con la criminalità legata ai Fairy Soldiers che hanno scelto la malavita.

La serie anime Fairy Gone è stata originariamente annunciata dallo studio P.A.Works il 24 gennaio 2019 ed è stata proiettata in anteprima il 7 aprile 2019 su Tokyo MX, MBS, BS11 e AT-X. La serie è diretta da Kenichi Suzuki e scritta da Ao Jūmonji, con Haruhisa Nakata e Takako Shimizu a occuparsi del character design. Il musicista giapponese Know-Name (stilizzato come [K]NoW_NAME) si è invece occupato di comporre la colonna sonora ed ha eseguito l'opening theme. P.A. Works ha inoltre annunciato in queste ultime settimane che la serie vedrà anche il sopraggiungere di 8 volumi blu-ray e DVD.