Fairy Gone: ecco un nuovo teaser e data di ripresa dell'anime

Fairy Gone ha lasciato in sospeso la lotta contro le fate il 24 giugno 2019, data in cui è andato in onda il dodicesimo episodio della serie. Come era già stato preannunciato, Fairy Gone sarebbe stato suddiviso in due parti, con la seconda in arrivo durante la stagione autunnale. Adesso si conosce anche la data precisa di arrivo in TV.

Fairy Gone tornerà il 6 ottobre con gli episodi dal 13 al 24, i quali andranno a chiudere questa prima stagione dell'anime. Nel fare questo annuncio ufficiale, la TOHO Animation ha anche pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale un nuovo spot televisivo molto breve che ci illustra cosa andremo a vedere in questo secondo ciclo di episodi che arriverà tra qualche mese.

Nel video che potete vedere in alto alla notizia, i quindici secondi ci mostrano i nuovi scontri a cui prenderanno parte Marlya Noel e gli altri, sulle note di "Still Standing" suonata dai [K]NoW_NAME. Questo è il secondo trailer di Fairy Gone che ha da poco pubblicato i primi episodi in versione home video. I prossimi cofanetti arriveranno il 18 settembre, 16 ottobre, 18 dicembre, 22 gennaio, 19 febbraio e 18 marzo. L'anime è prodotto da P.A. Works con Kenichi Suzuki alla regia e Ao Jyumonji alla sceneggiatura.