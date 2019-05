Fairy gone, la seconda metà dell'anima arriverà a ottobre

Il cast di Fairy gone apparirà in un evento di proiezione in anteprima, che riguarderà i primi tre episodi della seconda metà dell'anime: la trasmissione arriverà il 29 settembre a Tokyo, e i partecipanti riceveranno un supporto acrilico con tutti gli autografi del cast.

L'anime è presentato in anteprima il 7 aprile scorso. Funimation sta trasmettendo l'anime attualmente in onda in Giappone, e sarà disponibile in Blu-ray e DVD per un totale di 24 episodi. A dirigere l'anime c'è Kenichi Suzuki, già al lavoro su Le bizzarre avventure di JoJo, mentre a scrivere e supervisionare le sceneggiature ci sarà Ao Jumonji. I disegni originali sono di Haruhisa Nakata, mentre le animazioni sono di Takako Shimizu, anche lui precedentemente all'opera su JoJo.



Il primo invio in home video della serie inizierà il 17 luglio prossimo, passando poi al 21 agosto, 18 settembre, 16 ottobre, 18 dicembre, 22 gennaio, 19 febbraio e 18 marzo. A occuparsi dell'intera produzione è lo studio P.A. Works e Fairy gone è ambientato in un mondo nel quale le fate posseggono e risiedono negli animali, dando loro poteri speciali. Attraverso un'operazione chirurgica si possono togliere gli organi dagli animali e donarli agli umani, il che rende questi ultimi in grado di evocare le fate e usarle come armi.