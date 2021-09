Fairy Tail 100 Years Quest: annunciato l'anime della nuova missione del team Natsu

Oggi, 11 settembre 2021, in Giappone si è tenuto uno speciale evento trasmesso anche in live stream, dove il maestro Hiro Mashima ha realizzato ben 100 disegni e illustrazioni dedicate ai protagonisti delle sue storie. Nel corso della trasmissione è stato fatto un importante annuncio riguardante Fairy Tail: 100 Years Quest.

La serializzazione del sequel diretto dell'opera che ha reso celebre Mashima in tutto il mondo è iniziata nel luglio del 2018 sulla rivista Magazine Pocket, edita da Kodansha. Attualmente l'emozionante e pericolosa missione dei cento anni intrapresa da Natsu e i suoi compagni consta di 90 capitoli, e a sorpresa ne è stata annunciata una trasposizione animata.

La comunicazione in questione non è stato accompagnata da molte altre informazioni, come data d'uscita, studio d'animazione o le figure chiave a cui sarà affidato l'adattamento, e ciò fa pensare che il progetto si trovi ancora in una fase embrionale. Lo stesso Atsuo Ueda, disegnatore del manga scritto da Hiro Mashima, ha ufficializzato la notizia pubblicando su Twitter il post che trovate in calce, con un simpatico sketch dedicato ai protagonisti.

Ricordiamo infine che un'appassionata di Fairy Tail ha omaggiato Ezra in versione da battaglia con un magnifico cosplay, e vi lasciamo al disegno realizzato da Mashima per il NaLu Day.