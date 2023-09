Fairy Tail 100 Years Quest sta per arrivare: l'uscita del nuovo anime secondo un leak

Risale ormai a ben due anni fa l'annuncio ufficiale dell'adattamento animato di Fairy Tail 100 Years Quest, ma ancora della serie non si hanno notizie concrete. A smuovere la situazione ci pensa un leak trapelato nelle ultime ore. Fairy Tail 100 Years Quest farà presto il suo debutto, si parla solo di qualche mese d'attesa.

Fairy Tail 100 Years Quest è il sequel di quel Fairy Tail di Hiro Mashima che raggiunse il successo tra il 2006 e il 2017. La serializzazione di questo seguito è cominciata nel 2018, mentre nel 2021 ne fu annunciato un adattamento animato, da ormai diverso tempo sparito dai radar. Da Fairy Tail 100 Years Quest ci si aspetta il ritorno di Natsu, Lucy, Happy e gli altri, ma il pubblico si chiede che fine abbia fatto l'anime. A rispondere a tale quesito ci pensa un leak dell'ultima ora.

Stando a quanto riportato dal leaker @spytrue, Fairy Tail 100 Years Quest debutterà nel corso della stagione invernale del 2024. La premiere dovrebbe dunque essere prevista per le prime settimane di gennaio, con la trasmissione che dovrebbe invece chiudersi entro fine marzo. Questa informazioni non è stata ancora confermata in alcun modo, ma considerando che l'annuncio risale a due anni fa e la vicinanza di diversi eventi importanti, all'ufficialità potrebbe mancare davvero poco.

In Fairy Tail 100 Years Quest Natsu, Lucy e gli altri amici vengono coinvolti in una impegnativa e pericolosa missione che non viene portata a termine da oltre un secolo. Sono molti i maghi che hanno provato a cimentarsi in questo estenuante obiettivo, ma il risultato finale è una sconfitta schiacciante. Riuscirà il gruppetto guidato da Natsu a completare quest'avventura ambientata un anno dopo la fine di Fairy Tail?