Fairy Tail: 100 Years Quest, pubblicata la cover del terzo volume

Nel corso di queste ultime ore è stata pubblicata la cover ufficiale del terzo volume - visionabile a fondo news - di Fairy Tail: 100 Years Quest, sequel dell'opera targata Hiro Mashima che ha permesso a tutti i fan di vivere nuove avventura in compagnia di Natsu e dei suoi alleati.

Fairy Tail è un manga nato dalla penna di Hiro Mashima per il Weekly Shonen Magazine di Kodansha, che dal 2006 al 2017 ha venduto oltre 60 milioni di copie. La serie è ambientata in un mondo fantasy chiamato Earthland dove la magia viene comprata e venduta come una merce qualsiasi ed è parte integrante della vita quotidiana dei suoi abitanti. In questo contesto ecco fare la sua apparizione Natsu Dragneel, mago che padroneggia la magia del dragon slayer di fuoco e che si trova in viaggio alla ricerca del suo padre adottivo scomparso, il drago Igneel.

Un'anime basato sul manga è stato prodotto da A-1 Pictures in collaborazione con Satelight dal 2009 e la prima stagione è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dal 12 ottobre 2009 al 30 marzo 2013, per un totale di 175 episodi trasmessi. Una seconda stagione da 102 episodi prodotta sempre da A-1 Pictures in collaborazione con lo studio Bridge è stata trasmessa su TV Tokyo dal 5 aprile 2014 al 26 marzo 2016. Infine, una terza ed ultima stagione per la serie animata viene trasmessa dal 7 ottobre 2018.