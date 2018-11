Fairy Tail: 100 Years Quest ha davvero spezzato il personaggio di Erza?

Mentre l’anime di Fairy Tail sta adattando gli ultimi capitoli del manga di Hiro Mashima, il sequel disegnato da Atsuo Ueda, e intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest, ha introdotto dei nemici persino più pericolosi di quelli finora affrontati dalla più scatenata gilda di Natsu Dragneel e compagni...

Introdotti nel corso dei più recenti capitoli di Fairy Tail: 100 Years Quest, i cosiddetti Dragon Eater - dei veri e propri Dragon Slayer di quinta generazione - si sono rivelati degli ossi particolarmente duri persino per i migliori maghi di Fairy Tail. Addirittura Erza Scarlet, che fino ad oggi è sempre riuscita a superare anche gli ostacoli più insormontabili, sopravvivendo a nemici e ferite mortali, ha riportato una sconfitta oltremodo vergognosa nel confronto coi Dragon Eater.



All’interno del Palazzo del Drago Divino Marino, infatti, la fiammante spadaccina di Fairy Tail si è battuta contro Kirya, la Dragon Slayer delle Lame, in grado di tagliare qualsiasi cosa: persino oggetti intangibili, come ad esempio la “forza” di un individuo. È esattamente quanto avvenuto alla caparbia Erza, che nel corso del duello è stata privata di tutta la sua forza e della volontà di combattere.



Spezzata e piegata al volere dell’avversaria, Erza è diventata docile come un agnellino, tant’è che Kirya le ha messo un collare al collo e addirittura la porta a spasso, come se fosse un animale domestico. Utilizzata persino come sedia, in questo stato Erza non può far altro che ringraziare la propria padrona, la quale ha asserito di averle risparmiato la vita soltanto perché desidera giocare con lei ancora un po’.



Nelle ultime tavole del capitolo 12 di Fairy Tail: 100 Years Quest, la fanciulla ha addirittura implorato Kirya di lasciare in vita i prigionieri Natsu e Wendy, che i Dragon Eater hanno lasciato in vita solo per via delle loro capacità di Dragon Slayer. Poiché la situazione si sta facendo sempre più critica, non è chiaro il modo in cui Erza tornerà quella di un tempo, ma una cosa è certa: l’unica che possa salvare i compagni è proprio lei, quindi dovrà trovare dentro di sé la forza per ribellarsi e tornare la guerriera di un tempo.