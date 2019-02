Fairy Tail: 100 Years Quest, l'illustratore ci mostra un'imbarazzata Erza Scarlet

Seguendo l’esempio di Hiro Mashima, che durante la giornata di San Valentino ci ha proposto due sketch dedicati ai protagonisti di EDENS ZERO e Fairy Tail, anche Atsuo Ueda, illustratore ufficiale di Fairy Tail: 100 Years Quest, ha deciso di regalare ai fan una nuova illustrazione con protagonista Erza Scarlet.

Visionabile in calce all’articolo, la prorompente fanciulla di Fairy Tail è immortalata con sciarpa e cappotto invernale mentre si accinge a donare una confezione di cioccolatini al proprio innamorato. Come sapranno i fan di Hiro Mashima, la maga spadaccina anche nota come “Titania” potrà anche sembrare una spietata guerriera sempre composta e determinata, ma in realtà nasconde una fanciulla timida e delicata.

Non essendo stata disegnata da Mashima, questa volta Erza Scarlet potrebbe apparire alquanto diversa ai fan del sensei, in quanto Atsuo Ueda, anziché imitare il character design del creatore di Fairy Tail, ha infuso nello sketch il proprio stile di disegno.

Ambientato subito dopo l’arco narrativo finale di Fairy Tail, che recentemente ha ispirato una serie d’animazione tuttora in onda su Crunchyroll e sul circuito televisivo nipponico, Fairy Tail: 100 Years Quest si compone attualmente di un solo volume. Dal momento che la pubblicazione italiana di Fairy Tail non si è ancora conclusione, il suo sequel risulta attualmente inedito.