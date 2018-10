Fairy Tail: 100 Years Quest, introdotti i nuovi antagonisti dello spin-off manga!

Fairy Tail: 100 Years Quest, sequel ufficiale del manga Fairy Tail, sta cominciando ad entrare nel vivo e scaldarsi. Natsu e i suoi compagni di avventura stanno cominciando a comprendere quali pericoli li attende lungo questo viaggio.

Dopo essersi fatti strada con grande fatica verso il primo drago, Mercfovia il Drago Divino del Mare, Natsu e gli altri si sono ritrovati faccia a faccia con una nuova gilda piena di Dragon Slayers della quinta generazione, che effettivamente hanno divorano i draghi.

Poco prima del fatidico scontro con il Drago Divino dell'Acqua, Natsu si ritrova a dover fare i conti con due membri della Gilda Diabolos. È la prima volta che i nostri eroi sono costretti ad affrontare un Dragon Eater e l'affascinante, quanto malvagia Kyria, il Blade Dragon, non si è certo risparmiata. Il secondo a fare il suo ingresso è Madmorl l'Armor Dragon. I due spiegheranno che il loro potere è stato acquisito solo dopo essersi cibati di un drago.

In effetti, le loro abilità si rivelano essere piuttosto forti. L'ambiente acquatico si rivela essere scomodo e come terreno di battaglia e Kyria si rivela essere alquanto letale nei confronti di Natsu, che si ritrova ferito. Anche Madmorl non è da meno, mentre si limita a schivare ogni colpo inferto dalla spada di Erza.

L'ultimo capitolo ha introdotto un terzo potente uccisore di draghi, Skarion Raider il Corpse Dragon, il cui corpo è avvolto e protetto da un'armatura scheletrica. Il nuovo arrivato si è teletrasportato nel campo di battaglia con l'intento di riportare i suoi due compagni di squadra nella sede della gilda.

La potenza di questi nuovi Dragon Slayers rappresenterà per Natsu un grande problema. A quanto pare il Drago Divino dell'Acqua sarà difficile da battere. Lentamente il pericolo si sta diffondendo a macchia d'olio e ben presto i protagonisti dovranno fare i conti con nuovi nemici proveniente da varie parti del mondo.

L’universo di Fairy Tail è tornato con un sequel manga , intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest, è disegnato interamente da Atsuo Ueda, mangaka, noto per la serie Dr. Prisoner, mentre ad occuparsi della storyboard è Hiro Mashima, nonostante i nuovi impegni con la nuova serializzazione di Edens Zero. Lo spin-off ha avuto inizio il 25 luglio 2018 su Weekly Shonen Magazine e attualmente sono stati pubblicati sei capitoli. La serie principale, Fairy Tail, è stato serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine a partire dal 2006.