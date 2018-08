Fairy Tail: 100 Years Quest, il mistero della new-entry Touka si infittisce sempre più!

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Giappone il quinto capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest, lo spin-off che funge da sequel per la colossale opera di Hiro Mashima. Come scoperto nelle ultime settimane, Natsu e compagni sono alle prese con la più pericolosa missione che sia mai stata concepita... Scopriamo il contenuto nel nuovo numero!

Intitolato “‘Sigillare’ i Cinque Draghi Divini”, il quinto capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest si è aperto nella sede della gilda, dove Gajeel Redfox e Juvia Lockser hanno osservato la strana coda felina che per pochi secondi soltanto è spuntata da sotto la gonna di Touka. Accortasi di essere spiata dai due compagni, la new-entry di Fairy Tail ha subito fatto sparire la suddetta appendice, facendo sì che Gajeel, Juvia e Panther Lily, nonostante le parole di Levy, si insospettissero ancora di più.



Dopo aver interamente dedicato i primi capitoli della serie ai componenti di Fairy Tail, Mashima e l'illustratore Atsuo Ueda hanno finalmente prestato un po’ di attenzione anche alla gilda magica di Sabertooth, che a quanto pare ha recentemente accolto fra i suoi ranghi anche la bella Solano - colei che un tempo era nota come Angel (in giapponese Tenshi), ex-criminale appartenente al gruppo Oracion Seis e successivamente a Crime Sorcière. In seguito al perdono ricevuto dalla famiglia reale di Magnolia, la ragazza è entrata invero a far parte della stessa gilda di cui faceva già parte la sorella Yukino, affinché le due non si separassero mai più.



È in occasione di una visita di Jellal, intenzionato fra le altre cose ad accertarsi della condotta di Solano, che l’intera gilda di Saber ha avuto moto di vedere la fotografia della persona che l’uomo sta cercando disperatamente. Non è ancora chiaro il motivo che spinga Jellal a volerla rintracciare, ma pare che questa persona abbia a che fare con un certo incidente, e che di recente si faccia chiamare proprio “Touka”.



È mai possibile che la ragazza recentemente arruolata da Fairy Tail, e che tanto professa di essere innamorata del proprio salvatore Natsu Dragneel, sia invece una criminale in fuga? E se anche fosse, cosa mai potrebbe volere proprio dalla gilda più potente di tutto il continente di Fiore?



Nei pressi della bizzarra città sottomarina di Elmina, intanto, Natsu e gli altri compagni di viaggio, ancora sotto la superficie dell’acqua, hanno cominciato a interrogarsi sul vero obiettivo della missione ricevuta dal misterioso anziano di nome Elefceria. Questi, infatti, li ha incaricati di sigillare i cosiddetti “Cinque Draghi Divini”, ma cosa significa esattamente? Possibile che la missione possa essere portata a termine senza che questi debbano essere necessariamente eliminati?



Decisi a cercare informazioni sul Drago Divino dell’Acqua, i ragazzi si sono camuffati da pesci e sono tornati nella città sottomarina, dove hanno superato le difese degli abitanti e si sono imbattuti in una misteriosa prigioniera dalle fattezze umane... Curiosamente, la donna prigioniera dei pesci sembra avere sul braccio sinistro lo stemma di una gilda, ma nessuno dei presenti pare conoscerne il logo. Chi potrebbe essere, secondo voi?