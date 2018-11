Fairy Tail: 100 Years Quest ha reintrodotto un affascinante ex-nemico della gilda!

Poiché lo scorso capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest si era chiuso con un crudele cliffhanger, i fan dell’opera hanno vissuto le ultime due settimane con ansia e curiosità. L’attesa è finalmente terminata ed è giunto il momento di scoprire i primi dettagli sul personaggio più misterioso dell’intero spin-off!

Intitolato “La stella e il fulmine”, il dodicesimo capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest si è aperto con l’incontro fra la misteriosa Touka e Jellal Fernandes, il quale ha accusato la più recente new-entry di Fairy Tail di essere la cosiddetta “Maga Bianca”, nonché la fondatrice del movimento noto come “Liberias”. A quanto pare, lo scopo del movimento e della stessa Maga Bianca sarebbe quello di tramutare il mondo intero in una “bianca inesistenza”.



Apparentemente sorpresa, la fanciulla ha subito respinto tutte le accuse avanzate da Jellal, il quale sostiene che lei sia in grado di rubare la magia altrui. Come spiegato dallo stregone, negli ultimi mesi vi sono stati almeno 100 casi di furto di magia, e nei casi più gravi, i malcapitati hanno addirittura perso la vita.



Quando il ragazzo ha cercato di portare via Touka con la forza, in suo soccorso è giunto addirittura il potentissimo Laxus Dreyar, ossia uno dei maghi più terrificanti e dotati di Fairy Tail. A nulla sono servite le parole di Jellal, che dinanzi all’ex-compagno di squadra ha cercato di spiegare la delicata situazione... Malvagia o meno, Tuoka ha il marchio di Fairy Tail e di conseguenza fa parte della famiglia che Laxus ha giurato di proteggere. Di conseguenza, i due potentissimi maghi dovranno risolvere la faccenda con un combattimento.



Altrove, intanto, i Dragon Slayer di Quinta Generazione hanno catturato Natsu Dragneel, Wendy Marvell e persino Erza Scarlett, che dopo aver perso la propria forza è addirittura diventata la cagnolina della sadica Kyria. Camminando a quattro zampe, ormai la spadaccina segue fedelmente la propria padrona, che addirittura la tiene al guinzaglio.

Per quanto riguarda Lucy, infine, la Maga degli Spiriti Stellari si trova ora a bordo di una piccola scialuppa che ha ricevuto dopo essere stata cacciata dal palazzo del Drago Divino Marino. Esausta e ferita, la ragazza sta cercando disperatamente i propri compagni assieme a Charle e Happy, quando dal nulla sbuca una nave con un volto familiare: a bordo vi è infatti l’ex-nemica Brandish, la quale ha rimpicciolito Gray Fullbuster per evitare che questi venisse eliminato dal suo avversario.



Dotata di un potere magico persino più grande di quello del master Makarov, Brandish è nota come la “Distruttrice di Nazioni”. Che sia lei la chiave per la disfatta dei potenti Dragon Slayer di Quinta Generazione?