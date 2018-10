Fairy Tail: 100 Years Quest, sarà una donna il prossimo antagonista principale di Natsu?

Pubblicato durante la giornata di ieri, il nono capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest ha finalmente fornito delle importante risposte ai propri lettori, i quasi si sono interrogati per diverse settimane circa l’identità di un personaggio introdotto nei primi numeri dello spin-off...

Intitolato “Nero o bianco”, il nono capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest si è aperto all’interno dell’edificio che ospita la gilda magica Blue Pegasus, dove Jellal Fernandes ha chiesto informazioni al maestro Ichiya e i suoi Trimens circa la misteriosa fanciulla che si è recentemente unita ai ranghi di Fairy Tail. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Jellal, la ragazza è un individuo da cui tutti dovrebbero tenersi alla larga, ma sfortunatamente non ha voluto spiegarne (ancora) la ragione.



Per le strade della città di Magnolia, intanto, Juvia Lockser e Gajeel Redfox hanno continuato a pedinare la suddetta fanciulla, indignando la compagna di gilda Levy McGarden, visibilmente meno sospettosa. Sempre più desiderosi di scoprire la vera identità di Tohka, i due l’hanno pedinata per un’intera giornata, scoprendo addirittura che questa ha affittato l’appartamento accanto a quello di Lucy. Che sia l’inizio di un triangolo amoroso con protagonisti Tohka, Natsu e la stessa Lucy?



Il pedinamento di Tohka si è poi bruscamente interrotto quando la fanciulla, intenzionata a farsi un bagno, ha cominciato a spogliarsi davanti alla finestra... Nel tentativo di coprire gli occhi al compagno Gajeel, la sbadata Juvia ha fatto sì che entrambi precipitassero dall’ultimo piano: il risultato è stato un buffo siparietto durante il quale una gelosissima Levy ha visto l’amato Gajeel e la stessa Juvia in una situazione compromettente! Nonostante la minuta ragazza si sia comportata con indifferenza, la posizione assunta qualche istante dopo lascerebbe pensare che sia addirittura incinta... confermando le teorie suggerite dall'ultimo capitolo del fumetto principale.



Nel tempio sottomarino di Elmina, dove risiede il Drago Divino dell’Acqua, Natsu e compagni hanno invece appreso il problema della divinità locale: un certo mago, in passato, ha rubato i suoi poteri. Poiché le sue capacità sono indispensabili per riportare la città di Elmina al suo antico splendore, il Drago Divino dell’Acqua è determinato a recuperarli entro la propria morte, ma pare non abbia idea di dove trovare la cosiddetta “Maga Bianca” - una figura apparentemente contrapposta a Zeref, lo Stregone Oscuro sconfitto qualche mese prima da Natsu.



Prima ancora che il Drago Divino dell’Acqua potesse terminare il proprio racconto, il palazzo è stato improvvisamente invaso dai tre Dragon Eater che i lettori di Fairy Tail: 100 Years Quest hanno conosciuto nei precedenti capitoli dell’opera: intenzionati a divorare la divinità, i tre sono tornati all’attacco, scoprendo tuttavia che questi è ormai un guscio vuoto.



È mai possibile che il trio riesca a mettere le mani sulla Maga Bianca prima di Natsu e compagni? Come svelato da Jellal nella sede della gilda magica Mermaid Heel, questa non è altri che la splendida Tohka! Cosa starà tramando realmente? E perché, secondo voi, è ossessionata dal protagonista Natsu Dragneel?