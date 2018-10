Fairy Tail: 100 Years Quest, sembra che un personaggio sia incinta!

Il sequel del manga di Hiro Mashima, intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest, sta dando ai fan una grande quantità di rivelazioni gigantesche sui personaggi della serie originale. Nel capitolo 9, ad esempio, veniamo fortemente portati a pensare che una delle protagonista sia in dolce attesa, con un indizio anche a riguardo del padre.

Durante uno degli ultimi capitoli del sequel di Fairy Tail, intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest (scritto dallo stesso Hiro Mashima), gli appassionati hanno potuto assistere ad una rivelazione sconvolgente su una delle protagoniste principali della serie. Pare infatti, grazie agli indizi ricavati dal suo comportamento, che la giovane sia in dolce attesa.

Per chi ancora non avesse avuto l'occasione di leggere il capitolo 9 a cui ci riferiamo, stiamo parlando della maga Levy McGarden. Nel corso del capitolo, in cui Gajeel Redfox (suo compagno) sta seguendo, in maniera comica, la giovane Jellal per stabilire se sia degna di fiducia, Levy sembra compiere alcuni gesti che potrebbero portare a tale conclusione. Quando Gajeel, arrivato dopo il lungo pedinamento ad osservare Jellal nella sua stanza, osserva la giovane spogliarsi, finisce per cadere nelle strade della città, proprio di fianco alla sua compagna.

Nel momento in cui ciò avviene, Levy mette immediatamente le mani sul proprio ventre, come per assicurasi di proteggere tale parte del copro. Successivamente prosegue come niente fosse, ignorando l'ambigua situazione del compagno, steso a terra con il naso sanguinante. Il gesto non pare essere equivocabile, dato che comunica chiaramente il riflesso involontario tipico di una madre che porta in grembo il proprio figlio. Ovviamente i fan avevano già avuto indizi sulla possibile gravidanza di Levy, così come della paternità di Gajeel, ma questa pare essere la prima vera conferma in questo senso. Gli appassionati non hanno mancato di commentare sui social, come potete vedere qui sotto.

Fairy Tail: 100 Years Quest è un manga spin-off della serie di Fairy Tail, diretto sequel della suddetta opera. La storia è scritta dall'autore originale Hiro Mashima, mentre i disegni sono affidati a Atsuo Ueda.