Fairy Tail: 100 Years Quest ha svelato il segreto della Maga Bianca?

Pubblicato in Giappone durante le festività natalizie, il quindicesimo capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest ha finalmente svelato la vera identità di un misterioso personaggio che da troppo tempo ormai teneva sulle spine i fan di Hiro Mashima. Tutti i dettagli dopo il salto!

Intitolato “Diventare bianco”, il quindicesimo capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest si è aperto con l’attesissimo faccia a faccia fra Jellal Fernandez e l’affascinante Touka, che il mago ha recentemente accusato di essere la cosiddetta “Maga Bianca”. Durante il dialogo fra i due stregoni, la fanciulla ha spiegato di essersi unita a Fairy Tail poiché i suoi componenti sono estremamente potenti: troppo potere magico permea infatti la sede di gilda, e proprio quel potere va contro gli insegnamenti del bianco.



Secondo quanto rivelato da Touka, un eccessivo potere magico diventa una fonte di caos e distruzione, ragion per cui è necessario estirparlo. Nel tentativo di cancellare dall’esistenza persino lo stesso Jellal e assorbirne l’immenso potere magico, la ragazza ha affermato che trasformerà il mondo intero in un bianco infinito, ma proprio quando il suo avversario pareva spacciato è avvenuto qualcosa di sconcertante...



Dinanzi agli occhi increduli di Jellal, una Touka dispiaciuta e terrorizzata ha intimato al mago di darsi alla fuga, prima che la sua personalità malvagia potesse riprendere il controllo del suo corpo. Anziché seguire il consiglio, Jellal ha cercato di capire cosa succedendo, e nel mezzo di un dibattito fra Touka e la Maga Bianca è intervenuto persino il potente Gajeel Redfox, che subito ha catturato la fanciulla.



Altrove, intanto, continua il violento scontro fra Erza Scarlet e la Dragon Slayer di nome Kyria, una straordinaria combattente in grado di tagliare qualsiasi cosa: persino le lame della propria avversaria. Quando la sadica Dragon Slayer ha infatti privato Erza della sua spada, la ragazza ha rivelato di aver fatto incantare l’arma da Wendy, affinché questa le permettesse di tenere testa persino a un drago. Di conseguenza, brandendo la spada Belserion, Erza si è scagliata ancora una volta contro una Kyria stupefatta.

Sulla prua della nave dei Dragon Eater, invece, Wendy Marvell e Natsu Dragneel hanno ingaggiato battaglia coi compagni di Kyria: Madmorl e Skullion Raider. Confidando sui propri poteri, il Dragon Slayer dell’Armatura sembrava destinato a sopraffare ancora una volta il focoso Natsu, che tuttavia ha deciso di mettere alla prova la resistenza al fuoco del nemico: ricorrendo alle fiamme del purgatorio, il ragazzo ha addirittura carbonizzato il possente Dragon Eater, portando a casa una prima vittoria per Fairy Tail.

Dal momento che Lucy e Gray dovrebbero ricongiungersi ben presto ai propri compagni, la situazione di Fairy Tail sembra essersi completamente capovolta. Riusciranno i suoi componenti a sconfiggere anche Kyria e l’inquietante Skullion Raider, o verranno sopraffatti per la seconda volta?