Fairy Tail: 100 Years Quest ha svelato le sorti post-guerra degli Spriggan 12

Mentre l’anime di Fairy Tail ha finalmente introdotto uno dei personaggi più affascinanti e intriganti del suo ultimo arco narrativo, lo spin-off intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest, questa settimana, ha fatto luce sul destino cui sono andati incontro gli Spriggan 12 al termine nella guerra con le gilde magiche di Ishgal.

Incontrata per caso mentre Lucy e i piccoli Exceed erano alla deriva, Brandish μ ha riconsegnato Gray Fullbuster ai componenti della gilda Fairy Tail, per poi spiegare ai suoi nemici-amici che il pericoloso team d’élite noto come Spriggan 12 è stato sciolto subito dopo la fine della guerra.



Dopo la morte dello Stregone Oscuro, Zeref, che appunto era anche il sovrano dell’Impero Alvarez, Ajeel Ramal è salito al trono e sta pian piano ricostruendo l’intero regno. Come spiegato da Brandish, Ajeel era originariamente il principe di una piccola nazione di Alvarez, di conseguenza è stato ritenuto il candidato più idoneo a ricoprire tale posizione. Divenuto imperatore, Ajeel gode oggi del prezioso aiuto di suo nonno Yajeel e del buffo Jacob, il pericoloso ex-assassino degli Spriggan 12.

Per quanto riguarda invece gli altri componenti ancora in vita del suddetto gruppo, apprendiamo che la bellissima e crudele Dimaria Yesta ha deciso di abbandonare per sempre il campo di battaglia per godersi la vita pacifica della propria fattoria. Larcade Dragneel è invece irreperibile, mentre Invel Yura e Neinhart sono stati arrestati per aver cercato di scatenare un’altra guerra.

Infine, come sapranno coloro che hanno già letto il finale di Fairy Tail, Irene Belserion, Bloodman, Wall Eehto, God Serena e persino l’anziano August sono invece caduti in battaglia, dimezzando difatti la formazione degli Spriggan 12.

Poiché la fanciulla, ai tempi della guerra, aveva asserito di non poter tradire l’Impero Alvarez, Happy e Charle hanno subito richiesto l’aiuto di una Brandish finalmente libera da qualsiasi vincolo, al fine di poter contare su suo straordinario potere magico. La ragazza, tuttavia, ha rifiutato la richiesta degli Exceed, rivelando di essere diretta verso il continente di Giltina poiché la chiave di Aquarius si trova proprio lì. Decisa a impossessarsene mentre Lucy è impegnata a salvare i suoi amici sconfitti e catturati dai Dragon Eater, Brandish è ripartita subito dopo aver lanciato una sfida a Lucy, ma non prima di aver salutato l’amica-nemica con un sincero e ammaliante sorriso.

Nella città di Magnolia, intanto, Jellal Fernandez ha deciso di rimanere nei pressi della gilda Fairy Tail, in modo che possa osservare da vicino il componente della misteriosa Touka. Poiché la fanciulla si è recentemente unita ai ranghi di Fairy Tail, Laxus Dreyar ha impedito a Jellal di catturarla, ma lo scontro fra i due potentissimi maghi è stato fortunatamente evitato poiché di certo avrebbe arrecato gravi danni alla città.

Sulla nave dei Dragon Eater, invece, una Erza ancora prigioniera di Kyria è stata ancora una volta torturata dalla sua sadica padrona, che da qualche capitolo ormai ne ha fatto il proprio giocattolo. Durante la notte, tuttavia, Erza si è liberata del proprio collare ed è corsa a liberare Wendy Marvell e Natsu Dragneel, rivelando che l’incantesimo di Kyria è una sorta di ipnosi oculare.



Poiché la fanciulla è dotata di un occhio artificiale, l’incantesimo della Dragon Slayer ha avuto una durata inferiore rispetto a quanto pianificato, e dunque Erza è riuscita a tornare quella di sempre. Decisa a vendicarsi per le torture subite, la maga spadaccina ha liberato i propri compagni, dimenticando tuttavia che questi, trovandosi a bordo un mezzo di trasporto, risultano del tutto incapaci di combattere!

Mentre Erza cercava una soluzione, la nave dei Dragon Eater ha improvvisamente cominciato a tremare, svegliando Kyria e allarmando gli altri due Dragon Slayer di Quinta Generazione. La nave si trova infatti su un immenso scoglio che Brandish, passando lì vicino, ha generato ingigantendo una banale roccia! E ora che l'imbarcazione si trova finalmente sulla terraferma, Natsu, Wendy e la bellissima Erza potranno dare il via al tremendo contrattacco di Fairy Tail!