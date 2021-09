Fairy Tail 100 Years Quest, le reazioni dei fan all'annuncio dell'anime: 'Finalmente!'

- Edens Zero - manga -fairy tail 100years quest - manga -Edens Zero - anime -FT100YQ - anime -Edens Zero - mobile game -Edens Zero - console game -gate of nightmares - game

La serializzazione del manga di Fairy Tail 100 Years Quest è iniziata nel 2018, e attualmente contiamo 90 capitoli per il sequel che racconta le avventure di Natsu, Lucy, Gray, Elsa, Wendy, Happy e Charle dopo che hanno deciso di imbarcarsi in una lunga e pericolosa missione, proprio come da titolo.

Quanto presto, tuttavia, non è ancora noto, ma la grande notizia per i fan di Fairy Tail è che l'opera di Hiro Mashima avrà un seguito anche in versione animata.

FAIRY TAIL: 100 YEAR QUEST IS FINALLY GETTING AN ANIME ADAPTATION. LETS FUCKING GOOOO pic.twitter.com/fe3ie9wuji — Kami🐉 (@KN_Rave) September 11, 2021

Hiro Mashima



🟥- Edens Zero manga

🟦-fairy tail 100years quest manga

🟪-Edens Zero anime

⬜️-FT100YQ anime

🟨-Edens Zero mobile game

🟫-Edens Zero console game

🟩-gate of nightmares game



👑 and many more projects 👑

WHOS DOING IT LIKE MASHIMA?

No one. — Satan Soul (@satansoull) September 11, 2021

