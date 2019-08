Fairy Tail: 100 Years Quest, Star Comics porterà il fumetto in Italia dal 4 settembre!

Come anticipato durante il Cartoomics 2019, Edizioni Star Comics porterà in Italia Fairy Tail: 100 Years Quest, il sequel ufficiale del manga di Hiro Mashima, a partire dal 4 settembre 2019. Di seguito potete dare un'occhiata al Comunicato Stampa ufficiale pubblicato dalla casa editrice.

"Il maestro Hiro Mashima non smette mai di sorprenderci e appassionarci! Nemmeno il tempo di estrarre i fazzoletti per asciugare le lacrime per la conclusione di Fairy Tail, che ecco irrompere in pompa magna il suo seguito ufficiale: Fairy Tail: 100 Years Quest! Disegnato dal bravo Atsuo Ueda, ma con sceneggiatura e storyboard realizzati dal maestro Mashima in persona, Fairy Tail: 100 Years Quest proseguirà le avventure della gilda magica più amata del mondo dei fumetti, alle prese con nuove avventure e peripezie per portare a termine una leggendaria e complicatissima missione… Siete pronti a farvi nuovamente incantare?"

La sinossi, rilasciata dalla stessa casa editrice, recita quanto segue: "Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella missione dei cent’anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine! Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono in una città misteriosa, in una divinità incomprensibile e in un gruppo di nemici inquietanti... L’avventura continua!".

Il primo Volume di Fairy Tail: 100 Years Quest sarà acquistabile in edicola, fumetteria, libreria e su Amazon per il prezzo speciale di 4,50€ e conterrà ben 192 pagine completamente tradotte in italiano. Un link per l'acquisto online è reperibile qui sotto.