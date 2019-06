Fairy Tail: 100 Years Quest, svelate le origini del figlio di Igneel

Il sequel dell'opera di Hiro Mashima, Fairy Tail: 100 Years Quest, illustrata da Atsuo Ueda, ha introdotto nuovi personaggi, ampliando e approfondendo la storia del protagonista Natsu Dragneel. Di recente, abbiamo assistito all'introduzione del vero antagonista dell'opera, che, come immaginato dai fan, si tratta di un Drago Divino del Fuoco.

Per chi dovesse seguire Fairy Tail: 100 Years Quest, non sarà uno shock scoprire che il Drago che si è occupato di crescere Natsu ed insegnarli la magia del Dragon Slayer, Igneel, ha un figlio di nome Ignia, che però, non è mai stato affezionato al padre.

"I draghi non hanno l'abitudine di avere una famiglia. Durante la stagione riproduttiva, solo la madre alleva il bambino. È normale non incontrare mai il padre." Queste sono le parole di Ignia a Natsu, per continuare "Quindi quando Igneel è andato con gli umani o se fosse morto, non mi importava."

Ignia rivela poi a Natsu che il suo unico obiettivo era quello di dimostrare a Igneel, che sarebbe stato in grado di eliminare una figura che il padre temeva, ovvero il Drago Nero Acnologia. Ovviamente Natsu e la sua gilda hanno l'obiettivo di fermare i piani di Ignia, mentre i fan scommettono già riguardo al finale del sequel.

