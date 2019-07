Fairy Tail: Alla fine Natsu diventerà uno chef? Secondo un doppiatore si

L'adattamento animato del manga di Hiro Mashima, Fairy Tail, si appresta alla sua conclusione con la sua ultima stagione, mentre la gilda sta attualmente affrontando alcuni dei nemici più temibili della serie. I fan stanno quindi iniziando a chiedersi cosa faranno i personaggio dopo la fine e il doppiatore di Natsu ha dato la sua risposta.

Dopo che il mando sarà liberato dai cattivi è difficile immaginare come i personaggi della serie potranno usare i loro poteri. Todd Haberkorn, voce di Natsu Dragneel nel doppiaggio inglese, ha dato la sua interpretazione riguardo alla vita di Natsu dopo la conclusione che, secondo lui, utilizzerà la sua magia del fuoco per affrontare il mondo culinario.

Quando gli è stato chiesto su quale personaggio vorrebbe vedere approfondito uno spin-off di Natsu, che in un universo parallelo ha affinato le sue abilità per cucinare invece che per combattere, aprendo una catena di ristoranti di successo di Hibachi dove fa spettacoli di fuoco alla griglia per celebrità e persone importanti.

Natsu inoltre non saprebbe l'unico personaggio presente in questo spin-off, infatti si immagine Gray Fullbuster come addetto alle pulizie, mentre Felice farà da buttafuori. È innegabile che a Todd Haberkorn la fantasia non manchi e me approfittiamo per ricordarvi che l'ultimo episodio ha mostrato una brutale scena con Acnologia, mente sono state rivelate le nuove sigle di apertura e chiusura.