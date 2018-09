Fairy Tail: ammiriamo la nuova key visual dedicata all'ultimo arco narrativo dell'anime

Solo tre settimane ci separano ormai dall’attesissima messa in onda dei nuovi episodi di Fairy Tail, i quali esordiranno sul circuito televisivo nipponico il prossimo 7 ottobre. Per festeggiare l’imminente ritorno della serie, i produttori hanno pubblicato in rete una splendida key visual che ritrae tutti i protagonisti principali dell’opera!

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione ci mostra infatti tutti i componenti del Team Natsu, con l’aggiunta dei compagni di gilda Gajeel Redfox e Juvia Lockser, i quali avanzano verso il campo di battaglia sotto lo sguardo vigile di Mavis Vermillion, ossia la prima Master di Fairy Tail.



Fatta eccezione per Wendy Marvell, che indossa ancora una volta il proprio costume di esordio, e Natsu Dragneel, che assai raramente apporta qualche lieve modifica al proprio vestiario, tutti i compagni di gilda presentano degli abiti nuovi di zecca. Sebbene i fan abbiano già potuto ammirare il nuovi outfit di Lucy Heartfilia negli ultimi due episodi della scorsa serie di Fairy Tail, trasmessi in Giappone dopo il mini arco narrativo di Fairy Tail Zero, i costumi di Erza Scarlet, Gray Fullbuster e degli altri compagni risultano invece inediti (almeno nell’anime). Non trovate anche voi che siano piuttosto belli?

Attesa sul circuito televisivo nipponico per il mese di ottobre, la nuova serie di Fairy Tail narrerà lo scontro finale fra le gilda ed i suoi mortali nemici: lo stregone oscuro Zeref ed il potente drago Acnologia. Le avventure di Natsu e compagni, tuttavia, continuano nel manga intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest e sceneggiato dallo stesso Hiro Mashima.