Fairy Tail: nell'anime arriva la nuova forma di Zeref

Uno dei nemici finali di Fairy Tail è Zeref, il mago oscuro che ha mostrato poteri aberranti e opprimenti fin dalla sua prima comparsa. Ora, nell'arco finale dell'anime, il mago è riuscito a ottenere il potere di Fairy Heart dalla prima Master della gilda, Mavis Vermillion. Per riuscirci, ha dovuto sfruttare tutta la forza dell'impero di Alvarez.

Nell'episodio 321 di Fairy Tail, tutta questa guerra finalmente ha portato Zeref ad ottenere ciò che voleva, ottenendo un ulteriore potenziamento ai suoi già sconfinati poteri. Non solo questa nuova abilità incrementa il livello dei suoi incantesimi temporali, ma adesso è anche in una nuova forma completamente bianca e quasi angelica.

Nell'episodio, Zeref rivela anche il perché sta mirando Fairy Heart, ovvero poter tornare alla sua vita di 400 anni fa, prima che la sua famiglia fosse uccisa e prima di essere maledetto con l'immortalità. Giura di sconfiggere Acnologia del passato, ma sfortunatamente deve farlo assorbendo Fairy Heart. Natsu non riesce a fermare questo processo, venendo scaraventato facilmente dal fratello. E dopo questo, Zeref raggiunge questa nuova forma che lo dotano anche di due ali.

Ora, Zeref afferma di avere un potere infinito pari a quello di un dio e si sta preparando per attivare l'incantesimo Neo Eclipse in modo tale da alterare il mondo e riscriverne la storia, arrivando al suo obiettivo. Fairy Tail sta per concludersi e, secondo quanto riportato, l'episodio 328 finale porterà Natsu e altri 64 personaggi della saga della gilda.