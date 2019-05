Fairy Tail, l'anime mostra la vera forma finale E.N.D., il demone più forte di Zeref!

Nonostante l'opera che ha reso celebre Hiro Mashima, Fairy Tail, abbia trovato la sua fine con la sua controparte cartacea già da diverso tempo, un discorso differente si può collocare con la serie televisiva, che un punto conclusivo non ha ancora alcuna intenzione di metterlo.

Le vicende di Natsu Dragneel e dei suoi amati membri della gilda di Fairy Tail sono arrivate all'ultimo arco narrativo, giunte finalmente alla svolta con i dettagli che iniziano a prendere posto nel puzzle. Nonostante gli alti e i bassi dell'opera, le critiche a un fan service fin troppo esagerato, molti misteri e colpi di scena non sono mai mancati nella mente di Mashima-sensei, soprattutto per quanto riguarda la vicenda firmata E.N.D..

Se vi foste persi un pezzo, l'acronimo del demone e unico personaggio in grado di uccidere Zeref sta per Etherius Natsu Dragneel. Infatti, è proprio il nostro eroe dai capelli rosa il fratello dell'antagonista principale dell'opera, morto 400 anni prima quando ancora era solo un neonato e riportato in vita dalle potenti abilità del mago più temibile di tutti i tempi. Ed è proprio nell'ultimo episodio dell'anime di Fairy Tail che assistiamo alla vera forma di E.N.D., in calce all'articolo con una clip, con un Natsu a dir poco spaventoso. L'evento appena citato copre i capitoli del manga che vanno dal 501 al 503. La stessa serie televisiva, inoltre, ha da poco portato una relazione tra due personaggi ad un nuovo livello.

Ne approfittiamo, in conclusione, per ricordarvi che è in arrivo la seconda raccolta della serie che non potete permettervi di lasciarvi sfuggire. E a voi, sta piacendo questa nuova stagione dell'anime?