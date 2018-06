Fairy Tail, l'anime tratto dal manga di Hiro Mashima, si aggiunge su Netflix Italia!

A gran sorpresa, Netflix Italia ha aggiornato nelle ultime ore il proprio catalogo di serie TV anime, aggiungendo ai prodotti in lista Fairy Tail, popolare adattamento del manga di Hiro Mashima!

Gli episodi aggiunti al catalogo Anime di Netflix Italia corrispondono alle prime 124 puntate di quella che possiamo definire la prima parte dell'adattamento di A-1 Pictures: il primo pacchetto, infatti, comprenderebbe i primi 175 episodi della serie, ma Netflix ha misteriosamente omesso gli ultimi 50.

Fairy Tail è disponibile sulla piattaforma streaming secondo la suddivisione operata da FUNanimation, che comprende la divisione totale in 8 stagioni dell'anime tratto dal manga di Hiro Mashima: per il momento, secondo questa operazione, quelle disponibili sono praticamente quasi tre stagioni.

Ancora non sappiamo quando Netflix aggiungerà i restanti episodi: probabile che ciò possa avvenire in autunno 2018, quando A-1 Pictures inizierà la trasmissione televisiva dell'ultima parte dell'anime, che adatterà le tre saghe conclusive dell'opera di Mashima.



Il manga di Fairy Tail è edito in Italia da Star Comics, che ha anche pubblicato nel 2016 una ristampa chiamata Fairy Tail New Edition. Al momento l'edizione nostrana dell'opera è giunta al 55° tankobon, mentre il manga ormai concluso ne conta in tutto 63.

Intanto il mangaka ha recentemente annunciato la sua nuova opera, Eden's Zero, che esordirà su Weekly Shonen Jump il prossimo 26 giugno.