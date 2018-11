Fairy Tail: annunciati i doppiatori dei primi Spriggan 12, i soldati d'élite di Zeref!

Il sito ufficiale dell’anime televisivo di Fairy Tail ha recentemente svelato una parte dei doppiatori che presteranno le loro voci ai migliori stregoni al servizio di Zeref, il principale nemico di Natsu Dragneel e dei suoi scalmanati compagni di gilda. Tutti i dettagli subito dopo il salto!

Come di certo saprete, la nuova serie d’animazione di Fairy Tail sta adattando gli ultimi archi narrativi del longevo manga scritto e disegnato da Hiro Mashima, ragion per cui è praticamente giunto il momento di introdurre tutti i nemici finali che Natsu, Lucy, Erza e gli altri compagni dovranno sconfiggere.



Il malvagio Zeref potrà infatti contare su altri dodici stregoni straordinariamente potenti e chiamati, in gruppo, “Spriggan 12”. Fra questi troviamo l’anziano August, nonché sovrano della magia, il quale sarà doppiato da Yoshito Yasuhara, nonché il glaciale Invel, doppiato invece da Tomoaki Maeno. Hiromichi Tezuka doppierà poi il subdolo Ajeel Raml, sovrano del deserto.



Tra gli Spriggan 12 non ci saranno però soltanto uomini straordinari, ma anche donne bellissime e altrettanto potenti, come ad esempio Brandish μ, la cosiddetta “demolitrice di isole”, doppiata da Manami Numakura, e la sadica “Valchiria” nota come Dimaria Yesta, doppiata da Natsumi Fujiwara. Al loro servizio vi sarà poi Marin Hollow, un soldato semplice - ma non per questo meno pericoloso - dell’Impero di Alvarez, il quale sarà doppiato da Tomohiro Yamaguchi.



Approdata sul circuito televisivo nipponico lo scorso 7 ottobre, la terza ed ultima trasposizione animata di Fairy Tail è visionabile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, la quale ci propone ogni settimana un nuovo episodio con sottotitoli in lingua italiana.