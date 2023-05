Fairy Tail: una Aquarius sirena in questo cosplay sprigiona la forza dell'acqua

Il continente di Fiore è l'ambientazione principale di Fairy Tail, il famosissimo manga scritto e disegnato da Hiro Mashima diventato poi anche anime. La storia si svolge in un mondo fantastico pieno di magia di ogni tipo, con il gruppo di maghi della gilda Fairy Tail al centro delle avventure.

Nel mondo di Fairy Tail esistono le Chiavi Stellari d'oro, un insieme di 12 chiavi magiche che rappresentano le costellazioni dello zodiaco. Ogni chiave è associata a uno spirito stellare, un essere magico che può essere richiamato dal proprietario della chiave attraverso una cerimonia, arrivando in aiuto con poteri unici.

Lucy Heartfilia, una delle protagoniste di Fairy Tail, è la proprietaria di diverse Chiavi Stellari d'oro e ha la capacità di richiamare i relativi spiriti per combattere al suo fianco, come si vede sin dagli esordi della serie. Uno dei principali spiriti stellari di Lucy è Aquarius, la dea delle acque. Aquarius è una sirena dai lunghi capelli azzurri con una coda di pesce dello stesso colore, che indossa un bikini blu e poi diversi monili tra collane, bracciali e tiare che accentuano la sua bellezza. È uno spirito che ha un carattere molto forte e testardo, spesso mostrando il suo disprezzo per Lucy e chiedendo di essere trattata con rispetto, in un rapporto che poi cambierà nella serie.

