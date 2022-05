Fairy Tail, l'Armatura Ali d'Argento di Erza nella figure di Tsume Art Studio

Il franchise di Fairy Tail continua ad essere tra i più popolari in circolazione, nonostante l'opera principale sia di fatto terminata diversi anni fa sia sul fronte cartaceo che su quello televisivo. Il successo della saga, infatti, continua a garantire al franchise un florido merchandising.

I maghi di Fairy Tail hanno conquistato i lettori di tutto il mondo tanto che la community ha dedicato ai protagonisti del gioiellino di Hiro Mashima non poche iniziative originali, basti pensare a questa illustrazione che ricostruisce nella realtà il volto di Lucy o, ancora, a quest'altra fan-art omaggio a Doctor Strange.

Ma a caratterizzare l'opera non manca inoltre lo straordinario merchandising che da anni continua a produrre e a dedicare ai protagonisti modellini in scala in edizione limitata, come l'ultima proposta di Tsume Art Studio. L'azienda, infatti, ha realizzato una statuetta che ritrae Erza Scarlett, in scala 1/6, nelle vesti dell'Armatura Ali d'Argento, una delle più iconiche del potente mago. La figure in questione, che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, è giù disponibile al preordine al costo totale di 332,48 euro con la consegna prevista tra il secondo e il quarto quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.