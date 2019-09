Fairy Tail: arriva la conferma di alcune morti nel finale di serie

La fine di Fairy Tail si sta avvicinando. Così come fece l'omonimo manga di Mashima tre anni fa, anche la serie animata sta per concludersi con l'ultimo scontro tra i maghi e il potente Acnologia. Prima dell'arrivo del drago, Natsu e i suoi amici sono stati costretti a combattere Zeref e l'Impero di Alvarez, che hanno concluso alcune storyline.

Lo scontro tra Natsu e Zeref si è concluso con il protagonista di Fairy Tail momentaneamente vincitore, mentre rivediamo Zeref nell'episodio 324 della serie mentre riflette sulla propria vita. Stavolta, Zeref non vede più via di scampo dalla sua immortalità, maledizione che il mago oscuro non riesce minimamente a spezzare. Non sa infatti se riuscirà a sfruttare nuovamente l'ingenuità di Natsu e farsi attaccare da quello che dovrebbe essere il suo demone più potente.

Se neanche Natsu è riuscito a ucciderlo, si chiede come farà a morire, ma al suo fianco appare Mavis in lacrime, con cui ha una discussione. Nonostante abbia fatto soffrire tanti dei suoi amici e le abbia rovinato la vita, Mavis è ancora innamorata di Zeref. Riuscendo ad avvertire i sentimenti della donna, Zeref inizia ad illuminarsi e capisce di poter morire. I due si abbracciano in una colonna di luce, avviandosi insieme verso la morte.

Adesso che Zeref non c'è più, i protagonisti di Fairy Tail hanno un ultimo nemico da sconfiggere: Acnologia. Riusciranno Natsu e gli altri a uccidere il potente Dragon Slayer?