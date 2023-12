Fairy Tail: arrivano su Prime Video le stagioni 5 e 6

Fairy Tail è una serie che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo. Il manga ha venduto oltre 60 milioni di copie ed è stata adattato in un anime di grande successo disponibile in Italia da Agosto su Amazon Prime Video.

La storia di Fairy Tail ruota attorno alle avventure di Lucy Heartfilia, una giovane maga che sogna di unirsi alla gilda di Fairy Tail. Lucy incontra Natsu Dragneel, un mago del fuoco che viaggia insieme al suo compagno Happy, un gatto blu con le ali. Insieme, Lucy, Natsu e Happy si uniscono a Fairy Tail e iniziano ad affrontare le sfide che li attendono.

In Italia, l'anime di Fairy Tail è distribuito da Dynit e da Agosto è disponibile su Amazon Prime Video. Negli ultimi giorni sono state inserite nel catalogo anche le stagioni 5 e 6. In quest'ultima la gilda deve ripristinare il suo vecchio prestigio al torneo di Crocus, la capitale del regno.

L'uscita dell'anime tratto dal manga di Hiro Mashima, quest'anno ospite al Lucca Comics & Games, su Amazon Prime Video arriva poco tempo dopo l'annuncio di Fairy Tail 100 Years Quest. L'anime è un adattamento del sequel della serie originale in cui Lucy e i suoi amici vengono coinvolti in una impegnativa e pericolosa missione che non viene portata a termine da oltre un secolo.

E voi? Avete visto le stagioni precedenti di Fairy Tail su Prime Video? Qual è la vostra stagione preferita?