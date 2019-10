Fairy Tail: arrivano i ringraziamenti ai fan da parte del cast di doppiaggio

Come probabilmente saprete, Fairy Tail è recentemente giunto al termine ma il franchise è ben lontano dalla conclusione, tra futuri spin-off, videogiochi e un potenziale sequel che potrebbe seguire la storia di Fairy Tail: 100 Year Quest!, di cui è disponibile anche la nostra recensione.

Con l'anime sulla cresta dell'onda oramai da circa un decennio, a partire dal 2009, è chiaro che il franchise è riuscito a farsi strada nei cuori e nelle menti di milioni di spettatori sparsi in tutto il mondo. Ora che però siamo arrivati a un punto di chiusura, diversi membri del cast di doppiaggio hanno voluto esprimere la loro gratitudine e i propri ricordi. I doppiatori di alcuni dei più grandi eroi e cattivi dell'anime hanno quindi voluto dare la loro opinione sulla serie ringraziando anche i fan che li hanno seguiti in questa incredibile avventura. Tra i tanti che hanno voluto dire qualcosa - e i cui messaggi sono visionabili cliccando sulla fonte della news - figurano Wataru Hatano, Sayaka Ohara e Suzuko Mimori.

Fairy Tail - di cui potete leggere la nostra recensione sulle pagine di Everyeye - è un manga concretizzatosi grazie al lavoro di Hiro Mashima per il Weekly Shonen Magazine di Kodansha, che dal 2006 al 2017 ha venduto oltre 60 milioni di copie, rivelandosi una delle più importanti opere del mangaka nipponico. La serie è ambientata in un mondo fantasy chiamato Earthland dove la magia viene comprata e venduta come una merce qualsiasi ed è parte integrante della vita quotidiana dei suoi abitanti. In questo contesto ecco fare la sua apparizione Natsu Dragneel, mago che padroneggia la magia del dragon slayer di fuoco e che si trova in viaggio alla ricerca del suo padre adottivo scomparso, il drago Igneel.

A seguito dell'enorme successo riscosso dall'opera, A-1 Pictures ha deciso di realizzare un'anime basato sul manga in collaborazione con Satelight che è andato in onda dal 2009, con la prima stagione trasmessa per la prima volta in Giappone dal 12 ottobre 2009 al 30 marzo 2013, il tutto per un totale di 175 episodi trasmessi. Una seconda stagione da 102 episodi prodotta sempre da A-1 Pictures in collaborazione con lo studio Bridge è stata trasmessa su TV Tokyo dal 5 aprile 2014 al 26 marzo 2016. Infine, una terza e ultima stagione per la serie animata viene trasmessa dal 7 ottobre 2018.