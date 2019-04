Fairy Tail, in arrivo la seconda raccolta della serie!

Con la prossima uscita dell'ultimo volume del manga di Fairy Tail, in arrivo tra gli scaffali italiani il prossimo 30 aprile, si arricchisce sempre di più il palinsesto firmato Hiro Mashima, il celebre e famoso autore dell'opera, grazie sempre all'editore Star Comics.

Con un comunicato stampa l'azienda italiana con sede a Bosco, annuncia l'arrivo nel nostro Paese della seconda raccolta di illustrazioni dell'autore di Fairy Tail, Hiro Mashima. Intitolato Harvest - Fairy Tail Illustrations II, la raccolta seguirà e comprenderà la precedente opera che ha racchiuso le prime illustrazioni del sensei, sempre edite per la medesima casa edtirice, ovvero FANTASIA.

Il nuovo artbook di 112 pagine sarà disponibile a partire dal prossimo 30 aprile, in concomitanza con la fine del manga, a un prezzo base di 19 euro. Ovviamente, come si evince anche dal comunicato, le immagini saranno interamente a colori, e fanno parte dei numerosi disegni che il maestro Mashima ha fatto nel corso degli anni durante la sua serializzazione. A concludere l'opera, ci penserà un'intervista del sensei sull'arte del disegno e della colorazione.

Il mangaka è un autore estremamente professionale, che fa del lavoro uno stile di vita nonché un grande obbiettivo. Grazie alla sua passione per i fumetti, nonostante la conclusione della sua opera che l'ha reso celebre in tutto il mondo, è rimasto attivo sul suo profilo Twitter con bellissime illustrazioni, nonché partecipe nel suo nuovo manga, che potete ammirare grazie alle nostre prime impressioni su EDENS ZERO.