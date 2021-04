Fairy Tail: l'autore conferma, nuovi progetti in arrivo

Nonostante le opere di Hiro Mashima non brillino di originalità, lo stesso Fairy Tail e tantomeno il recente EDENS ZERO non fanno eccezione, il maestro ha dimostrato una professionalità con pochi eguali. Per questo il sensei ha la nomea di un instancabile autore con una folle passione per il proprio lavoro.

Tutta questa dedizione gli ha infatti permesso di mettere mano a più progetti contemporaneamente, cosa impensabile per la stragrande maggioranza di autori di manga settimanali costretti a tempistiche strettissime per esigenze di serializzazione. Ad ogni modo, silenziosamente Hiro Mashima sta collaborando a nuovi progetti, tra cui il recente annuncio di Gate of Nightmare, gioco RPG fantasy in collaborazione con Square Enix, e altri titoli a cui tuttavia non si è ancora espresso ufficialmente.

Ad ogni modo, in occasione dell'annuncio del gioco sopracitato, il sensei ha twittato un cinguettio in cui conferma la sua volontà di continuare supportare con illustrazioni Gate of Nightmare, Fairy Tail ed EDENS ZERO, Infine, come se tutto ciò non fosse già sufficiente di per sé, in più ha svelato che continuerà a lavorare sottobanco ad altri progetti ancora non annunciati.

Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di settimane o qualche mese per scoprire cos'altro abbia in serbo per i suoi fan il sensei, nella speranza che riesca comunque a ritagliarsi del tempo per del meritato riposo. Secondo voi, invece, a quali progetti sta lavorando, magari ad un nuovo film di Fairy Tail? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.