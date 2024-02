Fairy Tail: l'avventura di Natsu continua con la settima stagione, ora su Prime Video

Nel luglio del 2023 Dynit annunciava un progetto ambizioso: portare in Italia l’anime di Fairy Tail nella sua interezza, con gli episodi inediti sulle nostre reti televisive, doppiati in italiano. A distanza di qualche mese il progetto si può quasi dire completo, dato che su Amazon Prime Video è stata da poco aggiunta la settima stagione.

A comunicarlo via social è stato lo stesso editore tramite il post riportato in fondo alla pagina. Composta da quasi un centinaio di episodi, la settima stagione dell’anime è stata originariamente pubblicata tra il 2014 e il 2015 in Giappone e adatta i capitoli dal 299 al 420, rappresentando di conseguenza la più grande sezione dell’avventura fantasy di Natsu e compagni. La trama della settima stagione si sviluppa, almeno inizialmente, attorno alla partecipazione dei protagonisti ai Grandi Giochi della Magia, una competizione organizzata a cadenza annuale per eleggere la miglior gilda del Regno di Fiore.

Successivamente, Fairy Tail entrerà in conflitto con Gli Spiriti Stellari dello Zodiaco, diventando protagonisti di alcuni scontri molto interessanti e a dir poco spettacolari, e poi verrà dato spazio al Capitolo di Tartaros, raccontato nell’arco di quindici episodi. Si tratta del rilascio più grande finora della serie in Italia, con ben 90 episodi, disponibili sulla piattaforma streaming di Amazon al momento della scrittura della notizia.

Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire tutti i manga di Hiro Mashima, dal peggiore al migliore, e al mistero sulla relazione di Natsu e Lucy alla fine della storia. Fateci sapere se state seguendo l’ambizioso progetto di Dynit recuperando, o vedendo per la prima volta, l’anime di Fairy Tail nei commenti.