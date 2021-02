Fairy Tail: il busto di Natsu in una figure da oltre mille euro

Le vicende di Fairy Tail, la gilda di maghi più folle del panorama della cultura nipponica, sono terminate ormai da diversi tempo nonostante la storia stia proseguendo in 100 Years Quest, il sequel non canonico legato al franchise di Hiro Mashima. Ad ogni modo, la serie gode ancora oggi di una popolarità con pochi eguali.

Il sensei sta continuando a supportare senza sosta l'opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Saltuariamente, infatti, il mangaka concede alcune illustrazioni ai suoi eroi attraverso i propri social network, alcune delle quali che spesso generano anche non poche polemiche. Ad ogni modo, a breve il sensei tornerà a far parlare di sé con l'uscita sempre più imminente dell'anime di EDENS ZERO, il suo ultimo progetto a cui sta lavorando dal 2018.

Alcuni studi, tuttavia, non hanno mai dimenticato Fairy Tail e continuano a produrre oggetti per il merchandising a tema. Tsume Art ha infatti voluto omaggiare il protagonista della precedente opera di Mashima, Natsu Dragneel, in uno straordinario busto disponibile in appena 1000 pezzi. Le scorte limitate e la maniacale attenzione ai dettagli hanno infatti fatto lievitare il prezzo alla cifra monstre di 1290 euro. La consegna, infine, a causa dei tempi di produzione è prevista soltanto nel secondo trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo straordinario modellino in scala a tema Fairy Tail, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.