Fairy Tail City Hero, il nuovo spin-off verrà pubblicato questa settimana

Annunciato dal sensei Hiro Mashima lo scorso giugno assieme agli altri spin-off di Fairy Tail attualmente in corso, il fumetto intitolato Fairy Tail City Hero esordirà venerdì 26 ottobre sull’applicazione Magazine Pocket dell'editore nipponico Kodansha. Testi e disegni saranno curati stavolta da Ushio Andō.

Fairy Tail City Hero è solo uno dei tanti spin-off di cui Fairy Tail ha goduto nell’ultimo anno. Sebbene non siano ancora stati svelati i dettagli e la collocazione temporale del nuovo fumetto (presumendo poi che questo sia effettivamente canonico), le prime immagini dell’opera hanno tradito il tema scherzoso che Andō conferirà al proprio manga, che con tutta probabilità si rivelerà una parodia comica.



In questo 2018 sono almeno tre gli spin-off di Fairy Tail lanciati da altri autori. Sceneggiato dallo stesso Mashima e disegnato da Atsuo Ueda, Fairy Tail: 100 Years Quest è ad esempio il sequel diretto dell’opera, che appunto ci sta mostrando la difficile missione intrapresa dal Team Natsu nell’ultimo capitolo di Fairy Tail. Serializzato in Giappone sulle pagine della rivista nipponica Weekly Shonen Magazine, il fumetto è pubblicato a cadenza quindicinale.



Pubblicato anch’esso sull’applicazione Magazine Pocket di Kodansha, Fairy Tail: Happy no Daibōken (letteralmente ‘Fairy Tail: La Grande Avventura di Happy’) è invece uno spin-off incentrato sul buffo Happy, il gatto volante che accompagna Natsu Dragneel in tutte le sue avventure magiche.