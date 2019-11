Fairy Tail City Hero, spin-off di Ushio Ando, termina su Magazine Pocket

La fine di Fairy Tail ha lasciato indubbiamente un buco per tanti fan, che hanno dovuto lasciar andare un universo che si è prolungato per oltre dieci anni. Ma l'opera ha deciso di ampliarsi con vari spin-off, tra cui il più celebre è indubbiamente 100 Years Quest, ma tra questi c'era anche Fairy Tail City Hero di Ushio Ando.

Fairy Tail City Hero partì il 26 ottobre 2018, annunciato dal creatore originale Hiro Mashima, continuando ad essere pubblicato sull'applicazione Magazine Pocket di Kodansha. Tuttavia, la sua vita editoriale si è esaurita, essendo giunto a conclusione con l'ultimo capitolo venerdì 22 novembre 2019.

Il 45° appuntamento ha quindi sancito il termine per questo spin-off che reimmaginava il cast principale di Fairy Tail come poliziotti in una metropoli in stile giapponese. La giovane Lucy è una poliziotta fresca di ammissione e si seguirà la sua carriera nella squadra Fairy Tail della Polizia di Magnolia, dove naturalmente incontrerà le versioni poliziesche di Natsu ed Happy e del resto della gilda di maghi.

Fairy Tail City Hero si aggiunge quindi all'elenco di spin-off di Fairy Tail come Ice Trail, Blue Mistral e Fairy Girls. In corso sono ancora presenti Fairy Tail: Happy Grand's Adventure, che proseguirà con una seconda parte, e il sequel diretto della storia originale Fairy Tail: 100 Years Quest.