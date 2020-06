Fairy Tail Collection: il manga torna dal 24 giugno con una nuova edizione

Il 2020 di Edizioni Star Comics prosegue con altre novità interessanti sul fronte manga, dopo la pubblicazione della Dragon Ball Collection e del Volume unico di Ranma 1/2. Pochi istanti fa infatti, è stato confermato l'arrivo della nuovissima Fairy Tail Collection, con la prima uscita fissata per il prossimo 24 giugno.

Star Comics ha così descritto la nuova edizione: "Dopo l’uscita nei mesi scorsi, dei numeri 1 delle collection di Dragon Ball, Ranma 1/2 e Capitan Tsubasa, è ora il momento dell’amatissimo FAIRY TAIL! La celebre e longeva opera del maestro Hiro Mashima – arrivata per la prima volta in Italia nel 2008 e ancora in corso di pubblicazione con la New Edition – torna nelle fumetterie, librerie e negli store online raccolta in 11 imperdibili cofanetti da collezione. La gilda di maghi più pazza che ci sia vi aspetta in formato collection, non perdete la possibilità di collezionarli tutti!".

Il primo numero sarà disponibile dal 24/06/2020 in fumetterie, librerie e store online, comprenderà i primi 6 Volumi e costerà € 25,80. Su Amazon il prodotto è già disponibile al preordine. Di seguito potete leggere la descrizione: "Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica!".

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!