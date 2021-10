Fairy Tail: come apparirebbe Lucy nella realtà? Il risultato grazie all'AI

Nonostante le numerose critiche per mancanza di originalità ed eccessivo fan-service, Fairy Tail è un'opera che ha comunque guadagnato una certa popolarità grazie ad una storia tutto sommato coinvolgente e a personaggi carismatici. La community, infatti, si è particolarmente affezionata ai maghi dell'omonima gilda.

L'instancabile Hiro Mashima, un autore con un'enorme cultura del lavoro, ha dedicato gran parte della sua vita alla serializzazione di Fairy Tail, il manga che a conti fatti l'ha consacrato ai vertici del target shonen degli ultimi anni. Ancora oggi, nonostante la serie originale sia di fatto conclusa sia sul fronte cartaceo che su quello televisivo, il franchise continua a far parlare di sé grazie all'enorme community che il sensei ha costruito durante il corso degli anni.

E all'interno di essa non è raro imbattersi in geniali manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali firmata Crayon Deathnote, un artista che ultimamente ha fatto parlare di sé grazie ad una serie di illustrazioni che reinterpretano i personaggi di vari anime nella realtà. Nel suo ultimo lavoro ha provato a ricostruire l'aspetto di Lucy Heartfilia, protagonista femminile della saga, tramite l'illustrazione che potete recuperare in calce alla notizia. Il tutto, ovviamente, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale di artbreeder.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ricostruzione di Lucy nella realtà, la ritenete abbastanza coerente all'originale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.