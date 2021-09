Fairy Tail: la coppia Gruvia omaggiata dall'ultimo sketch di Hiro Mashima

Il 2021 si sta rivelando un anno molto speciale per le opere di Hiro Mashima. La trasposizione animata di Edens Zero sta ottenendo un buon responso dagli appassionati, e l'annuncio di un anime di Fairy Tail 100 Years Quest ha risvegliato l'interesse della community per il sequel dell'opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Il mangaka, tra un progetto e l'altro, si dedica anche alla realizzazione di sketch e disegni che pubblica sulla sua pagina ufficiale di Twitter, seguita da milioni di lettori e fan. Come successo per il NaLu Day, giorno in cui si celebra la coppia Natsu-Lucy, il 10 settembre è dedicato a Gray Fullbuster e Juvia Loxar, e naturalmente l'autore ha deciso di dedicare loro una singolare illustrazione per l'occasione.

I due sono stati rappresentati in un momento di tranquillità, lontani da battaglie, scontri concitati o pericoli di qualche tipo, con il prevalente utilizzo di diverse sfumature di blu e celeste. Per quanto inizialmente Juvia faccia parte della gilda Phantom Lord, e della squadra Element Four nello specifico, la maga chiederà a Makarov di poter far parte della Fairy Tail, e il master la accoglie calorosamente. Cosa ne pensate di questo simpatico sketch? Fatecelo sapere con un commento.

