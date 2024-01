Fairy Tail, che cosa succede a Natsu e Lucy nel finale della serie?

Fairy Tail viene elogiato per la quantità di personaggi ben caratterizzati, e l’ottima resa dei combattimenti con l’aggiunta di incantesimi e forze elementali al fine di rendere le scene più spettacolari, ma anche per come Mashima ha saputo rappresentare ed evolvere le relazioni tra personaggi, soprattutto quella tra Lucy e Natsu.

La complicità dimostrata in svariate situazioni tra Natsu e Lucy, e l’invito volto alla ragazza da parte del protagonista ad unirsi alla gilda che dona titolo all’opera, dimostrano l’affetto e l’amicizia e la connessione iniziale provata da entrambi. Col trascorrere dei capitoli e vivendo molte avventure l’uno al fianco dell’altra, Natsu e Lucy si avvicinano molto, sostenendosi e aiutandosi costantemente. Un insieme di fattori che ha contribuito a rendere la loro relazione molto solida, a differenza di quanto avvenuto tra Natsu e Lisanna Strauss, il suo primo grande amore anch’essa parte della gilda.

Amici d’infanzia, Natsu e Lisanna hanno condiviso molto insieme, e probabilmente sarebbero anche convolati a nozze se il destino non avesse portato via la ragazza prima del tempo. Riguardo alla loro relazione, però, nonostante molti fan la sostenessero, Mashima stesso ha ammesso: “personalmente vedo Lisanna come una ragazza carina, e sarebbe un peccato vederla con un ragazzo come Natsu. Credo che la ship tra Natsu e Lucy sia molto più adatta”.

Da queste parole si evince che anche lo stesso autore pensasse a Lucy e Natsu come ad una coppia, ma nel finale della storia di Fairy Tail, e non del sequel, ha scelto di lasciare gli sviluppi aperti, senza donare una chiara risposta ai lettori che aspettavano da anni di vedere i due protagonisti finalmente insieme. Nemmeno in Fairy Tail: 100 Years Quest Mashima ha confermato l’esistenza della ship NaLu, ma è possibile che stia tenendo i lettori sulle spine fino al gran finale della nuova missione.

Dopotutto, seguendo in parte il modello di Eiichiro Oda in ONE PIECE, Fairy Tail non è sicuramente incentrato sulle relazioni romantiche, ma preferisce esplorare a fondo l’amicizia. Prima di salutarci, ecco tutti i manga di Mashima, dal peggiore al migliore, e vi lasciamo ad un manga caldamente consigliato da Mashima stesso.